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В Ленобласть 14 марта придут умеренные дожди
Сегодня, 14:49
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В Ленобласть 14 марта придут умеренные дожди

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Воздух прогреется до +9 градусов.

В четверг, 14 марта, в Ленобласти обещают осадки. Синоптики обещают умеренный дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Небо затянет облаками, но иногда будет светить солнце. Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, местами 15-18 м/с.

В темное время суток столбики термометров покажут -2...+3 градуса. Днем потеплеет до +4...+9 градусов.   

Атмосферное давление будет понижаться.  Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее мы писали, что в Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды.

Фото: Pxhere

Теги: дожди, ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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