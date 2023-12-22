В Ленобласть 14 марта придут умеренные дожди

Воздух прогреется до +9 градусов.

В четверг, 14 марта, в Ленобласти обещают осадки. Синоптики обещают умеренный дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Небо затянет облаками, но иногда будет светить солнце. Ночью подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, местами 15-18 м/с.

В темное время суток столбики термометров покажут -2...+3 градуса. Днем потеплеет до +4...+9 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее мы писали, что в Петербурге ожидается ещё пара дней стабильной погоды.

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