Военные Нью-Дели наблюдают за действиями Пекина в Ладакхе.

Индия и Китай снова развернули войска на границе. Об этом сообщили журналисты из The Times of India. Они ссылаются на информацию, полученную от военных источников из Нью-Дели.

В настоящее время Минобороны страны следит за сосредоточением войск КНР в восточном Ладакхе. Индия также разворачивает на данном участке дополнительную технику, танки, артиллерию. К границе переброшены три пехотные дивизии. Численность каждой достигает 10-12 тысяч солдат. Регулярно местные ВВС патрулируют территорию на истребителях.

Источники газеты заявили, что Нью-Дели пытается остановить "дальнейшее вторжение" Китая, которое может произойти на территории Депсанг-Бульдж. Ранее на участке Пекин развернул мотострелковую и механизированную дивизии. В районе реки Галван КНР создает наблюдательный пункт и новый лагерь.

Индия и Китай договорились снизить напряженность на границе.

Видео: YouTube / Fit hai bro