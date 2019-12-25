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Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая
Сегодня, 13:10
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lesjasap

Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая

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Глава МИД РФ не считает, что Россия должна вмешиваться в конфликт.

Сергей Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая. Во время пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК (Россия-Индия-Китай) глава российского МИД заявил, что не думает, что Нью-Дели и Пекин нуждаются в какой-то помощи по разрешению возникшей возникшей между ними напряженности.

У нас такой цели никогда не было - помогать Индии и Китаю развивать двусторонние отношения. Индия и Китай имеют все возможности решать, рассматривать любые проблемы, которые возникают в отношениях между ними

Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник добавил, что проблемы в отношениях между странами возникают всегда включая соседние государства. Лавров не считает, что в данный конкретный территориальный спор в Ладакхе следует вмешиваться третьей стороне.

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Теги: индия, китай, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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