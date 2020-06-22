Forbes: МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем

Военные эксперты прокомментировали сделку между Россией и Индией.

Forbes сообщил о том, что российские МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем. Военный эксперт Давид Акс в авторском материале прокомментировал сведения о покупке Нью-Дели истребителей из РФ. По мнению специалиста, заказчик сделал очередной шаг в пополнении собственной эскадрильи. Чиновники надеются увеличить боевую авиацию страны с 28 до 40 самолетов. Власти Индии считают, что этого количества воздушных бортов должно хватить для того, чтобы сдержать Китай и Пакистан.

Акс скептически рассматривает сделку, заключенную между РФ и Индией. Том Купер добавил, что российские истребители не дотягивают по характеристикам до европейских и американских моделей. Он добавил, что МиГ-29 в принципе не подходят для военных нужд Индии.

Напомним, что Китай и Индия возобновили территориальный конфликт. Недавно между странами произошла перестрелка, в которой погибло около 20 индийцев и 44 китайца. После этого Нью-Дели запросили у Москвы 33 истребителя на сумму в 800 млн долларов.

Военные устроили рукопашный бой на границе Индии и Китая.

Видео: Youtube/ Минобороны России