ВВС Индии хотят приобрести 33 российских истребителя

В список попали самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ.

Военно-воздушные силы Индии хотят приобрести 33 российских истребителя. Об этом рассказали журналисты Asian News International. Источники информационного агентства рассказали, что Нью-Дели в ближайшее время направит предложение о покупке новых боевых самолетов представителям РФ. В список желаемых приобретений Индия включит 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ. План по покупке данной боевой авиации уже разрабатывался, но был ускорен из-за резкой необходимости противостояния Китаю.

Предложения, которые, как ожидается, будут стоить более 60 млрд рупий (около 55 млрд рублей), будут представлены Министерству обороны для окончательного утверждения на следующей неделе Правительство Индии

Напомним, что ранее ВВС Индии рассчитывали договориться о покупке российских истребителей еще в 2019 году. Однако окончательного решения по данному вопросу принято не было.

Истребитель МиГ-35 оснастят перспективным оружием.

Видео: Youtube/ Минобороны России