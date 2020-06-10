Истребитель МиГ-35 оснастят перспективным оружием. ОБ этом журналистам "РИА Новостей" рассказал летчик-испытатель самолетостроительной корпорации "МиГ", которая входит в ОАК "Ростех", Дмитрий Селиванов. Эксперт объяснил, что практически все вооружение протестировано, однако существуют новые образцы, которые пока что не готовы к применению в полетах.
Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания
Дмитрий Селиванов, летчик-испытатель "МиГ"
Эксперт заметил, что не все оружие прошло апробацию в составе нового комплекса. Летчик добавил, что кроме испытаний вооружения существуют другие задачи, поэтому тесты не останавливаются. Если в ходе тестов обнаруживается недостаток самолета, то для его устранения достаточно "перепрошить" программу, отвечающую за тот или иной узел или аппарат. Раньше разработчикам приходилось переделывать весь истребитель.
Напомним, что МиГ-35 оборудован новыми двигателями с увеличенной тягой. Самолет может дозаправляться в воздухе и использоваться в качестве танкера.
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Видео: YouTube / Минобороны России
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