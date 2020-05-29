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Видео: В пригороде Киева десятки человек в балаклавах устроили перестрелку

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Конфликт со стрельбой произошел между официальными перевозчиками и нелегалами.

Сегодня утром, 29 мая, в пригороде Украинской столицы произошел вооруженный конфликт.

Издание "kiev.vgorode.ua" сообщает о перестрелке, которая произошла сегодня утром в городе-спутнике Киева Броварах. Между примерно сотней людей произошел конфликт со стрельбой. Местных жителей утром разбудили звуки многочисленных выстрелов. Под окнами бегали десятки людей в балаклавах с оружием и стреляли. 

По предварительным данным, конфликт произошел между давно враждующими между собой предпринимателями, легальными перевозчиками и нелегалами. В соцсетях и местных СМИ сообщают, что некоторые выстрелы попали в окна жилых квартир. Прибывшая на место полиция задержала около десяти человек. Выяснилось, что некоторые из "стрелков" прибыли из других регионов Украины. О пострадавших не сообщается.

Фото: Киев Оперативный, Национальная полиция Украины

Видео: ВК,Х Салтовка | Харьков

Теги: новости киев, новости украины, политика, события на украине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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