Пропавшего рыбака пытались найти, но безуспешно.

В Индии рыба марлин утащила рыбака в открытое море. Об этом сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш. Сообщается, что 26-летний Чодапалли Ерайя рыбачил с моторной лодки вместе с тремя товарищами. Когда рыбак начал вытаскивать леску, огромный марлин схватил приманку и поплыл прочь. Ерайя не удержался на борту, и рыба утащила его в открытое море. Пропавшего рыбака пытались найти, но безуспешно.

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Фото: pxhere.com