Ладожское озеро пополнилось тремя тысячами мальков сига

Меры направлены на восстановление популяции редких видов и поддержание экологического баланса водоемов региона.

Сегодня в рамках фестиваля "Корюшка идет!" в реку Волхов выпустили 3 тыс. мальков волховского сига – ценного вида рыб, обитающего в бассейне Ладожского озера. По данным администрации Ленинградской области, за все годы проведения фестиваля в водоемы региона уже выпущено более 10 тыс. молоди сига.

В 2024 году в водоемы Ленобласти выпустили 4,5 миллиона мальков ценных пород рыб, включая форель, кумжу, сига и миногу. Вся рыба выращена на местных рыборазводных заводах.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский "Водоканал" выпустил в Неву свыше 2 тыс. особей атлантического лосося.

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