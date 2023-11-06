  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ладожское озеро пополнилось тремя тысячами мальков сига
Сегодня, 17:46
161
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Ладожское озеро пополнилось тремя тысячами мальков сига

0 0

Меры направлены на восстановление популяции редких видов и поддержание экологического баланса водоемов региона.

Сегодня в рамках фестиваля "Корюшка идет!" в реку Волхов выпустили 3 тыс. мальков волховского сига – ценного вида рыб, обитающего в бассейне Ладожского озера. По данным администрации Ленинградской области, за все годы проведения фестиваля в водоемы региона уже выпущено более 10 тыс. молоди сига.

В 2024 году в водоемы Ленобласти выпустили 4,5 миллиона мальков ценных пород рыб, включая форель, кумжу, сига и миногу. Вся рыба выращена на местных рыборазводных заводах.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский "Водоканал" выпустил в Неву свыше 2 тыс. особей атлантического лосося.

Фото: Freepik

Теги: гастрономический фестиваль, корюшка идет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии