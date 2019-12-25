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На Пионерской площади с 24 по 27 июля состоится Гастрономический фестиваль
Сегодня, 14:54
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На Пионерской площади с 24 по 27 июля состоится Гастрономический фестиваль

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Каждый из дней посвятят отдельной теме.

На Пионерской площади в Петербурге с 24 по 27 июля пройдет Гастрономический фестиваль. Ордер для обеспечения работ по установке и размещению элементов благоустройства выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Каждый из дней посвятят отдельной теме. В частности, откроется мероприятие Днем русского гостеприимства, за ним последуют День старинных рецептов и День современной интерпретации русской кухни, а также День кухни Северных регионов. 

Свыше 20 регионов страны представят свои традиционные блюда. Кроме того, получится купить фермерские продукты, попробовать уличную еду и узнать о гастрономических пристрастиях жителей. 

Вход на фестиваль свободный. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдут бесплатные концерты от солистов Мариинки и Михайловского театра с 16 июля. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: гастрономический фестиваль, пионерская площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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