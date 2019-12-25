На Пионерской площади с 24 по 27 июля состоится Гастрономический фестиваль

Каждый из дней посвятят отдельной теме.

На Пионерской площади в Петербурге с 24 по 27 июля пройдет Гастрономический фестиваль. Ордер для обеспечения работ по установке и размещению элементов благоустройства выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Каждый из дней посвятят отдельной теме. В частности, откроется мероприятие Днем русского гостеприимства, за ним последуют День старинных рецептов и День современной интерпретации русской кухни, а также День кухни Северных регионов.

Свыше 20 регионов страны представят свои традиционные блюда. Кроме того, получится купить фермерские продукты, попробовать уличную еду и узнать о гастрономических пристрастиях жителей.

Вход на фестиваль свободный.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдут бесплатные концерты от солистов Мариинки и Михайловского театра с 16 июля.

Фото: пресс-служба Смольного