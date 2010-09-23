Петербургский "Водоканал" выпустил в Неву свыше 2 тыс. особей атлантического лосося

Зарыбление – это важная часть экологической миссии по сохранению водных биологических ресурсов бассейна Балтийского моря.

Сотрудники петербургского "Водоканала" 14 мая выпустили в Неву во Всеволожском районе Ленобласти более 2 тыс. особей атлантического лосося. Мероприятие прошло в рамках акции "Ради жизни на Земле!", приуроченной к 80-летию Победы, сообщили в предприятии.

Зарыбление – это важная часть экологической миссии по сохранению водных биологических ресурсов бассейна Балтийского моря. Рыбу выпускают ради восстановления биоразнообразия и оздоровления экосистемы Невы и Финского залива. В 2025 году акция стала десятой по счету.

За 9 лет в водоем выпустили свыше 9,5 тыс. молодых сигов, 1,5 тыс. экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобиков, более 11 тыс. молоди атлантического лосося и 25 тыс. сеголетков судака. Молодь вырастили на Невском рыбоводном заводе: ее отловили из бассейна, после чего каждая рыба прошла этап взвешивания. Затем рыбу привезли к реке в специальной живорыбной машине и выпустили ее через гофрированную трубу.

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Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга