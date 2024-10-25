В Смольном объяснили, почему корюшка так дорого стоит

И когда ждать снижения цен на излюбленный петербургский деликатес.

В Северной столице вот уже как несколько недель стартовал сезон корюшки. Правда, традиционно, цены на эту рыбу на старте продаж очень высокие. Как пишут в "КП-Петербург", чаще всего дешевле тысячи рублей за килограмм ничего нельзя найти.

И.о. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов в интервью изданию объяснил, с чем связана 200-процентная наценка на корюшку и когда ждать снижения цен.

В этом году город предоставляет 70 мест для сезонной торговли корюшкой, мы рассчитываем, что все они будут заполнены. Мы пытаемся избежать посредников и предоставляем места напрямую рыбопромысловым компаниям. Из 18 районов города такие точки откроются в 13. Мы будем следить за ценами, и пытаться сделать их более доступными для жителей и гостей города Александр Ситов, и.о. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

По словам чиновника, заметный спад цен на корюшку придется на пик сезона ловли. Тогда следует ожидать понижение стоимости до 300-400 рублей за килограмм.

Ситов также прокомментировал интересующий многих туристов вопрос: почему в ресторанах за блюдо с корюшкой (5-6 рыбок) берут больше, чем за килограмм на рынке? Он отмечает, что это связано в первую очередь с суровыми законами ресторанного бизнеса.

Рестораторы не скрывают, что средняя наценка зачастую превышает 200%, это работа ресторана, шеф-повара, официантов и всего обслуживающего персонала. Александр Ситов, и.о. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Напомним, что с 3 по 4 мая в Парке 300-летия состоится Праздник Корюшки. Ожидается гастрономическое и культурное торжество, который объединит три направления: "Город корюшки", "Корюшка как социокультурное явление" и "Корюшка – символ Петербурга".

Мы рассчитываем на большое количество гостей, подобный фестиваль проводится впервые за много лет. Главным элементом, конечно, будет корюшка. Но цель познакомить горожан с рыбной продукцией всей страны, которой у нас действительно много. Александр Ситов, и.о. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Фото: Администрация Ленинградской области