Праздник корюшки в "Брусницыне"

XXIII Общенародный Праздник корюшки пройдет 10 и 11 мая в "Брусницыне". Время работы – с 13:00 до 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев и гостей города приглашают на Праздник корюшки. Ожидается гастрономический и культурный праздник, который объединит три направления: "Город корюшки", "Корюшка как социокультурное явление" и "Корюшка – символ Петербурга".

Корюшка – это не только еда, корюшка – это один из уникальных символов Петербурга, а потому весной Петербург – город корюшки. Корюшка – это такой же культурный и исторический феномен, как Пушкин, Чайковский или Петр I. Организаторы мероприятия

На главной сцене состоится концерт, выступят петербургские артисты, среди них – звезды российской эстрады Игорь Латышко и Афина. Ведущий – легенда радиостанции "Европа плюс" и телеведущий Владимир Леншин. А еще представят экспозицию "Город корюшки". Для детей сделают площадку с аттракционами, играми и веселыми активностями.

Мы стремимся создать не просто гастрономический фестиваль, а настоящее городское арт-пространство, где каждый посетитель сможет найти что-то интересное для себя. Организаторы мероприятия

Фото: предоставлено организаторами мероприятия