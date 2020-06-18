Военные устроили рукопашный бой на границе Индии и Китая

Солдаты дрались несколько часов.

Военный устроили рукопашный бой на границе Индии и Китая. Об этом сообщает The Guardian.

В ход шли прутья, палки и кулаки. Участники драки не имели под рукой огнестрельного оружия. Авторы статьи пишут, что Индия была осторожной в данном конфликте. Вероятнее всего, он обусловлен гибелью как минимум 20 солдат на спорной границе. Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что Индия будет "защищать каждый камень своей территории". Также политик организовал минуту молчания в честь погибших.

Накануне на китайско-индийской границе произошел конфликт. По данным СМИ, погибли около 20 военных индийской армии. Китай сообщил о потере 40 военнослужащих.

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Видео: Youtube/DW News