Она полагает, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.

Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что второй волны COVID-19 может и не быть.

Голикова считает, что соблюдение всех санитарных норм и ношение индивидуальных средств защиты возможно позволят избежать второй волны коронавируса.

Делать какие-то сейчас предположения – дело неблагодарное. - вице-премьер Татьяна Голикова

В беседе с журналистами, она отметила, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы победить первую волну. Голикова подчеркнула, что те, кто говорят о второй волне предполагают, что это будет "эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп". Только теперь к ним добавится коронавирус.

Напомним, что во всем мире заболели 8,3 млн человек. В России выявлено 561 091 случай заражения, умерли – 7 660 пациентов, поправились – 313 963 человека.

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