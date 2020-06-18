Возле здания администрации президента в Киеве начался митинг сторонников Порошенко

Организаторы призвали митингующих пройти по центру Киева и завершить шествие у офиса президента. Они считают, что действующий президент Владимир Зеленский хочет погубить страну.

Возле здания администрации президента в Киеве начался митинг сторонников бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Участники акции протеста вновь скандируют "Зеленский прочь!" и периодически кричат фамилию экс-президента Украины. Митинг сопровождается звукоусиливающей аппаратурой. На Банковую улицу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако, они не спешат разгонять толпу. Мероприятие проходит мирно. Митингующие не выдают конкретных требований.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Минздрав хочет возобновить диспансеризацию в России.

Видео: Youtube/Зе! New Ukraine