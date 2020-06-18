Минздрав хочет возобновить диспансеризацию в России

Глава ведомства уточнил, что сейчас министерство оценивает, где можно начать её проводить.

Министерство здравоохранения хочет возобновить диспансеризацию в России. Об этом сообщил Минздрав РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что во многом это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Возобновление диспансеризации возможно, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Напомним, что 6 апреля российское правительство приостановило диспансеризацию из-за начала пандемии. Пока постановление действует до 31 декабря 2020 года.

В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание россиянам плановой медицинской помощи.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что президент Польши запланировал встречу с Трампом в Белом доме.

Видео: government.ru