Минздрав хочет возобновить диспансеризацию в России

Министерство здравоохранения хочет возобновить диспансеризацию в России. Об этом сообщил Минздрав РФ Михаил Мурашко.
Министр отметил, что во многом это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Возобновление диспансеризации возможно, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Напомним, что 6 апреля российское правительство приостановило диспансеризацию из-за начала пандемии. Пока постановление действует до 31 декабря 2020 года.
В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание россиянам плановой медицинской помощи.
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Видео: government.ru
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