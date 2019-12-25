Президент Польши запланировал встречу с Трампом в Белом доме

Польский лидер хочет обсудить с Трампом вопросы передислокации войск США из Германии.

Президент Польши Анджей Дуда запланировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом о сообщил журналистам в Варшаве.

Дуда получил официальное приглашение посетить США 24 июня. Он подчеркнул, что главы стран обсудят планы, связанные с американскими решениями, о которых Трамп говорил несколько дней назад. Польский президент предложил дождаться итогов официального визита и узнать, какими будут предложения американской стороны на этот счет.

Недавно президент США Дональд Трамп решил сократить число американских военных на территории Германии. Лидер отозвал более 9 тыс. солдат. Это решение было обусловлено просрочкой по платежам в НАТО со стороны Берлина. В свою очередь, Польша рассчитывала на то, что этих солдат перебазируют в республику.

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