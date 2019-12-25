Мэр Москвы Сергей Собянин оценил предварительную запись в МФЦ. Соответствующий документ градоначальник подписал накануне.
В эфире московский мэр подчеркнул, что власти смягчают режим и жестких ограничений не придерживаются. Приходя в МФЦ, специалисты обязаны всех обслужить.
Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня ограничение снимем, люди опять будут без предварительной записи получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом.
- Сергей Собянин, мэр Москвы
Московские власти проконтролируют, чтобы в МФЦ не было очередей. Собянин добавил, что важно соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.
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