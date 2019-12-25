Москвичи снова получат возможность проходить процедуры в МФЦ без предварительной записи.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил предварительную запись в МФЦ. Соответствующий документ градоначальник подписал накануне.

В эфире московский мэр подчеркнул, что власти смягчают режим и жестких ограничений не придерживаются. Приходя в МФЦ, специалисты обязаны всех обслужить.

Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня ограничение снимем, люди опять будут без предварительной записи получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Московские власти проконтролируют, чтобы в МФЦ не было очередей. Собянин добавил, что важно соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

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