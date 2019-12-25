В некоторых районах Москвы пройдет гроза с дождем.

В Москве ожидается гроза с порывистым ветром до 15 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.

Непогода начнется в ближайший час и продлится до 21:00 мск. Местами в Москве ожидается усиление ветра. Сотрудники МЧС просят по возможности отказаться от езды на личном транспорте. На трассах москвичи обязаны соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется укрываться под деревьями и проходить мимо шатких конструкций.

Спасатели попросили граждан не покидать свои квартиры, закрыть окна и дымоходы. Они советуют поставить автомобили в гараж или парковать личный транспорт подальше от деревьев.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что московская мэрия учтет итоги электронного голосования по благоустройству Москвы.

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