Индийский дипломат на "Армии-2020" рассказал о том, что поставки вооружения будут осуществлены в срок.

Коронавирус не повлияет на поставки ЗРС С-400 в Индию. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление чрезвычайного и полномочного представителя Нью-Дели в РФ Бала Венкатеш Варма. Дипломат выразил уверенность в том, что мировая пандемия не окажет влияния на график поставки зенитно-ракетных комплексов российского производства. Об этом специалист заявил на военно-техническом форуме "Армия-2020", который проходит в подмосковном парке Кубинка.

Поставки С-400 будут осуществлены в срок. Коронавирус не окажет влияния на график поставок российских систем Бала Венкатеш Варма, индийский дипломат

Напомним, что руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал, что Анкара и Москва находятся на второй фазе обсуждений по поставкам второго полка С-400. Глава "Ростеха" считает, что контракт между сторонами будет подписан не ранее, чем в 2021 году.

США добиваются от Индии отказа от крупных покупок вооружения у России.

Видео: Минобороны России