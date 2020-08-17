СМИ: число жертв оползней на юге Индии достигло 58

Около 100 человек лишились крова.

СМИ: число жертв оползней на юге Индии с начала августа достигло 58. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Hindu. Они отметили, что погибшие проживали в штате Керала.

Оползни в стране вызваны муссонными дождями. Трагедия накануне произошла в районе Муннар, который считается наиболее пострадавшим от стихийного бедствия. Там скончались по меньшей мере два человека, еще 12 жителей считаются пропавшими без вести. Около сотни пострадавших остались без жилья. В большинстве жертвами непогоды оказались рабочие на чайных плантациях. Сейчас власти продолжают спасательные и поисковые операции. Однако работе специалистов мешают сильный туман и ливни.

Главный министр правительства Кералы Пинарайи Виджаян рассказал, что Индия предоставит финансовую поддержку пострадавшим. Чиновники уже открыли временные лагеря проживания.

В Индии проходит первый этап испытаний вакцины Covaxin от коронавируса.

Видео: YT / Disaster Compilations