Компания Bharat Biotech проверяет на добровольцах действие препарата от COVID-19..

В Индии проходит первый этап испытаний вакцины Covaxin от коронавируса. Об этом сообщили журналисты из местного издания The Economic Times. Они отметили, что разработкой препарата занимается компания Bharat Biotech.

Предварительные результаты показали, что вакцина безопасна. У участников испытаний не наблюдалось побочных эффектов Савита Верма, руководитель исследования

Эксперт отметила, что первый этап изучения вакцины завершится в конце августа. В рамках второго этапа ученые оценят ее эффективность.

Напомним, что индийская вакцина Covaxin разработана Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований в городе Пуне. Тестирование препарата ведется в 12 медицинских учреждениях по стране. В них принимают участие 375 волонтеров. Если испытания пройдут успешно, то вакцина будет готова к применению в первой половине 2021 года.

Глава Минздрава РФ сообщил о высоком спросе на вакцину от коронавируса за рубежом.

Видео: YouTube / CBS News