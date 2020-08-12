Министр здравоохранения ФРГ объяснил, что не следует торопиться с регистрацией препарата.

Германия рассказала о скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса. Об этом заявили министр здравоохранения ФРГ. Его слова приводят журналисты из Reuters. Йенс Шпан считает, что основной проблемой вакцины против COVID-19 российского производства является недостаток информации о ней.

Немецкий специалист отметил, что действия российских властей в вопросе разработки лекарства нельзя назвать достаточно прозрачными. Шпан объяснил, что для общественности важно, чтобы вакцина оказалась безопасной, а не "первой из выпущенных".

В Германии подчеркнули, что во время пандемии следует более тщательно проверять разрабатываемые вакцины на эффективность, а уже потом отправлять препарат на серийное производство.

Германия передала Госпиталю для ветеранов войн специальное оборудование.

Видео: YouTube / Reuters