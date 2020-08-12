Германия рассказала о скептичном отношении к российской вакцине от коронавируса. Об этом заявили министр здравоохранения ФРГ. Его слова приводят журналисты из Reuters. Йенс Шпан считает, что основной проблемой вакцины против COVID-19 российского производства является недостаток информации о ней.
Немецкий специалист отметил, что действия российских властей в вопросе разработки лекарства нельзя назвать достаточно прозрачными. Шпан объяснил, что для общественности важно, чтобы вакцина оказалась безопасной, а не "первой из выпущенных".
В Германии подчеркнули, что во время пандемии следует более тщательно проверять разрабатываемые вакцины на эффективность, а уже потом отправлять препарат на серийное производство.
Германия передала Госпиталю для ветеранов войн специальное оборудование.
Видео: YouTube / Reuters
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