Лавров и Маас обсудили завершение строительства "Северного потока — 2"

Глава МИД России заявил, что ценит принципиальную позицию Германии по данному вопросу.

Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили завершение строительства "Северного потока — 2". Об этом главы внешнеполитических ведомств РФ и ФРГ поговорили во время рабочей встречи в Москве. Стороны отметили, что со стороны США увеличивается санкционное давление на компании, участвующие в проекте.

Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода. Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны США Сергей Лавров, глава МИД России

По словам министра, Москва ценит принципиальную позицию Берлина в данном вопросе. Он напомнил, что Германия поддерживает российскую коммерческую инициативу, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы.

Маас: РФ и Германии необходимо открыто общаться по теме кибератаки на бундестаг.