Глава МТД Германии призвал дипломатов из России к открытому разговору на сложные темы.

Хайко Маас заявил, что России и Германии необходимо открыто общаться по теме кибератаки на бундестаг. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ рассказал во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Дипломат заметил, что страны также должны обсудить вопрос убийства гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен.

В нынешнее время, когда существует ряд международных кризисов и конфликтов, нам нужна Россия для того, чтобы находить решения, и нам нужна Россия для общения на двустороннем уровне Хайко Маас, глава МИД Германии

Иностранец отметил, что между ФРГ и РФ на повестке дня остаются сложные темы, по которым необходимо вести конструктивный диалог.

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