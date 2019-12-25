Маас в разговоре с Помпео выразил недоумение по поводу угроз США немецким фирмам

Ранее американские сенаторы угрожали оператору порта Мукран.

Хайко Маас в разговоре с Майком Помпео выразил недоумение по поводу угроз США немецким компаниям. Глава МИД Германии провел телефонный разговор с государственным секретарем Вашингтона. Чиновники обсудили ситуацию, связанную с введением ограничений в отношении фирм, задействованных в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2".

Хайко Масс рассказал журналистам во время брифинга о том, что он выразил американскому коллеге "недоумение" по поводу сложившегося положения дел. Он напомнил, что сенаторы из США угрожали руководству немецкой компании Faehrhafen Sassnitz GmbH. Это предприятие является оператором порта Мукран, в котором пришвартован трубоукладчик "Академик Черский". Судно будет заниматься достройкой трубопровода. Также на территории порта хранятся материалы, которые будут использоваться Россией во время проведения работ по созданию газопровода.

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