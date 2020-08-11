Uniper считает, что риск заморозки или нереализации проекта растет.

Партнер "Газпрома" впервые допустил срыв "Северного потока-2" из-за США. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они объяснили, что немецкая компания Uniper оценила риск прекращения строительства газопровода. Специалисты уточнили, что из-за введения новых ограничений со стороны Вашингтона растет риск того, что проект будет заморожен или не реализуется совсем.

По мере того как США активизируют усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает сообщение Uniper

Напомним, что в августе США официально направили предупреждение компании Uniper. Немецкое предприятие является оператором порта Мукран, в котором хранятся строительные материалы для продолжения строительства российского газопровода. Там же находится трубоукладчик "Академик Черский", который должен будет завершить работы.

Маас в разговоре с Помпео выразил недоумение по поводу угроз США немецким фирмам.

Видео: Youtube/ U.S. Department of State