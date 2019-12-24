Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт

Корабль получил трубы, необходимые для достройки газопровода.

Российское судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в немецкий порт Мукран. Об этом сообщили порталы, занимающиеся мониторингом морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic. "Академик Черский" накануне вышел из порта и встал на якорь в пяти километрах от объекта. До этого корабль стоял в порту две недели. Согласно спутниковым фотографиям, за это время рабочие успели подвезти к судну трубы, необходимые для укладки трубопровода.

Напомним, что именно мукран является базой для работ по проекту газопровода. В Мукран экипаж прибыл еще 8 мая. Корабль следовал из Находки через Сингапур в сторону Балтийского моря. Свой маршрут трубоукладчик начал в феврале 2020 года.

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