Это санкции со стороны Соединённых штатов.

В Дании рассказали о "единственном способе" остановить "Северный поток — 2". Об этом пишет местная газета Jyllands-Posten. Авторы материала рассуждают, как можно помешать строительству газопровода в условиях, когда судно "Академик Черский" достигло Германии.

В статье написано, что СП-2 стал причиной конфликта между Россией, Германией и США. Дания также затягивала рассмотрение заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах. В декабре 2019 на проект наложила дополнительные санкции Америка.

По мнению журналистов, помешать достроить "Северный поток — 2" помогут только новые санкции со стороны США. Аналогичные тем, которые вводились в отношении трубоукладчиков других государств.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве ЕС. Седьмая коллегия (BNA) 15 мая отклонила запрос Nord Stream 2 AG.