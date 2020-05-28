Там находится логистический терминал проекта "Северный поток-2".

Судно-трубопрокладчик "Академик Черский" встал на якорь у порта Мукран. Корабль покинул немецкий логистический порт Мукран. Об этом говорят данные систем контроля передвижения морских судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Сейчас судно встало на якорь в 6,4 километрах к юго-востоку от порта, где находится логистический терминал проекта "Северный поток-2".

Ранее посол США в ФРГ сообщил об обсуждении новых санкций против "Северного потока-2". По словам эксперта, власти Белого дома одобрительно реагируют на новые ограничения, необходимые ради прекращения строительства проекта российского газопровода. Администрация Трампа надеется, что ресурсы не будут поставляться РФ в Германией по Nord Stream 2 AG. На данный момент чиновники ориентированы на недопущение ввода газопровода в эксплуатацию, даже если им не удастся остановить строительство объекта.

Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов