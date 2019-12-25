Посол США сообщил об обсуждении новых санкций против "Северного потока-2"

В Америке готовы принимать новые ограничения, связанные со строительством российского газопровода.

Посол США в ФРГ сообщил об обсуждении новых санкций против "Северного потока-2". Об этом американский дипломат заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt. По словам эксперта, власти Белого дома одобрительно реагируют на новые ограничения, необходимые ради прекращения строительства проекта российского газопровода. Администрация Трампа надеется, что ресурсы не будут поставляться РФ в Германией по Nord Stream 2 AG. На данный момент чиновники ориентированы на недопущение ввода газопровода в эксплуатацию, даже если им не удастся остановить строительство объекта.

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Ричард Гренелл рассказал, что на прошлой неделе встречался с сенаторами и законодателями. Введение новых санкций одобряют как республиканцы, так и демократы.

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