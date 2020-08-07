США требует от Германии прекратить работы по поддержке "Северного потока -2"

Во главе с Тедом Крузом, сенаторы уточнили, что за отказом руководства порта последуют дальнейшие финансовые проблемы предприятия.

Сенаторы США потребовали от немецкой администрации порта в Заснице прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока -2". Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Недавно издание Focus писало, что теперь к работе над российским газопроводом привлекли новые корабли. Речь шла о судне "Россини", которое уже несколько недель стоит в порту Засниц. На борту корабля работают 140 рабочих. Ежедневно они отправляются в порт Мукран, являющийся логистической базой строительства. У рабочих есть гражданство России, Украины, Великобритании и Италии. Газета пишет, что все они работают скрытно, чтобы избежать санкций. В свою очередь, администрация порта Засниц никак не комментирует угрозы сенаторов США.

Напомним, что "Северный поток -2" — это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступают США, Украина и несколько стран Европы.

Ранее мы сообщили, что боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии.

Видео: Youtube/WELT