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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

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Александр Щербицкий рассказал, что военные США накаляют обстановку в сирийском регионе.

Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на контр-адмирала Александра Щербицкого. Руководитель центра по примирению враждующих сторон России считает, что присутствие американских военных в Заевратье сказывается на нестабильности в регионе.

Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога

Александр Щербицкий, контр-адмирал России

Эксперт отметил, что США препятствует восстановлению мирной жизни в Сирии. По его словам, командование группировкой РФ в Сирии дает право реагировать на нападения боевиков, которые угрожают не только российским военным, но и правительственным силам, а также гражданскому населению. Щербицкий заметил, что боевики обстреливают позиции сил Дамаска и совершают попытки атаковать авиабазу Хмеймим при помощи дронов и реактивных комплексов залпового огня.

На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестерам из России.

Теги: боевики, хмеймим
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии, Происшествия, Терроризм,

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