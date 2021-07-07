Группа спецназа ВС РФ ликвидировала боевиков-наемников из Польши

Военные в лесу нарвались на польских наемников. Им прошлось вести бой на дистанции 30-50 метров.

Российская группа спецназа ликвидировала отряд боевиков-наемников из Польши. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой Минобороны РФ.

Военные в лесу нарвались на польских наемников. Им прошлось вести бой на дистанции 30-50 метров. Российские солдаты использовали стрелковое оружие и гранатометы. Противник был уничтожен.

Известно, что Минобороны РФ сегодня, 5 ноября, получило информацию о наращивании вражеских сил на одном из направлений в зоне СВО. Перед спецназовцами была поставлена задача найти и ликвидировать живую силу ВСУ. Специальные силы выполнили приказ.

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Фото: Piter.tv