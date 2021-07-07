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Группа спецназа ВС РФ ликвидировала боевиков-наемников из Польши
Сегодня, 20:56
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Группа спецназа ВС РФ ликвидировала боевиков-наемников из Польши

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Военные в лесу нарвались на польских наемников. Им прошлось вести бой на дистанции 30-50 метров.

Российская группа спецназа ликвидировала отряд боевиков-наемников из Польши. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой Минобороны РФ. 

Военные в лесу нарвались на польских наемников. Им прошлось вести бой на дистанции 30-50 метров. Российские солдаты использовали стрелковое оружие и гранатометы. Противник был уничтожен. 

Известно, что Минобороны РФ сегодня, 5 ноября, получило информацию о наращивании вражеских сил на одном из направлений в зоне СВО. Перед спецназовцами была поставлена задача найти и ликвидировать живую силу ВСУ. Специальные силы выполнили приказ. 

Ранее на Piter.tv: Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России.

Фото: Piter.tv

 

Теги: боевики, сво, спецназ, спецоперация на украине, уничтожили поляков-наемников
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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