Он подчеркнул, что в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые тактические группировки.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России. Об этом он заявил на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Шойгу уточнил, что формирования вооруженных сил НАТО были развернуты в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии. Он подчеркнул, что в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые тактические группировки.

Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться. Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее Шойгу заявил, что в зоне СВО за две недели уничтожили почти 200 иностранных наемников.

Видео: Минобороны России