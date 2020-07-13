Военные из РФ отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Российские ПВО уничтожили дроны противника.

Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал контр-адмирал Александр Щербицкий. Глава центра по примирению враждующих сторон в данном регионе объяснил, что террористы попытались напасть на объект около 22:30 вечера 11 июля.

Российские комплексы ПВО обнаружили в воздушном пространстве беспилотные летательные аппараты. Дроны приближались к авиабазе Хмеймим с северо-востока страны.

Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы Александр Щербицкий, российский контр-адмирал

Эксперт заметил, что в результате атаки никто не пострадал. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме. Боевики не смогли нанести объекту материальный ущерб.

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.

Видео: AP Archive