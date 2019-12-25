Информацию сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на контр-адмирала Александра Щербицкого. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал, что ПВО РФ сбило несколько дронов. Атака на объект российской инфраструктуры в Сирии совершена вечером 22 июня.

Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении Александр Щербицкий, контр-адмирал

Беспилотники приближались к населенному пункту Джабла, расположенного в провинции Латакия. недалеко от него находится военная база Хмеймим.

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