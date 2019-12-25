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Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов
Сегодня, 8:28
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lesjasap

Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов

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Информацию сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Возле российской базы Хмеймим сбили два беспилотника террористов. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на контр-адмирала Александра Щербицкого. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал, что ПВО РФ сбило несколько дронов. Атака на объект российской инфраструктуры в Сирии совершена вечером 22 июня.

Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении

Александр Щербицкий, контр-адмирал

Беспилотники приближались к населенному пункту Джабла, расположенного в провинции Латакия. недалеко от него находится военная база Хмеймим.

Мир пугают фотографиями российских МиГ в Ливии.

Теги: беспилотник, джабла, дрон, латакия, пво, хмеймим
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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