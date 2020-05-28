Мир пугают фотографиями российских МиГ в Ливии

В AFRICOM провели расследование по выявлению "российских истребителей" на стороне ЛНА.

США пугают мир фотографиями российских МиГов в Ливии. Представители командования в Африке AFRICOM рассказали, что силы Ливийской национальной армии приняли на вооружение российские истребители. Согласно аналитике экспертов, один из боевых самолетов из РФ сейчас расположен на аэродроме Эль-Джуфру. Специалисты прикрепили к публикации фотографию, на котором зафиксирован один самолет. Далее генерал Таунсенд рассказывает о боевой авиации из России в Ливии во множественном числе.

Таунсенд объяснил, что на истребителях закрашены опознавательные знаки, однако из снимков с воздуха различается фраза "ВКС России". Российские эксперты ответили, что по снимкам идентифицировать дату их получения невозможно, как и место дислокации. Фотографии могли быть сделаны в Сирии во время патрулирования РФ и Турцией территории.

Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари считает сведения AFRICOM недостоверными. По 5го мнению "лживый вброс" используется оппонентами для того, чтобы очернить деятельность армии Халифы Хафтара и ввести общественность в заблуждение.

Отметим, что в расследовании AFRICOM указаны снимки с истребителями из РФ, которые сделаны на территории авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Данные кадры не могут подтвердить информацию о том, что самолеты были переброшены в Ливию. Предположительно, авиация могла переместиться в ангар.

В Совфеде назвали глупостью заявления США о Миг-29 в Ливии.