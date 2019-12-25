Террористы атаковали пункт, расположенный около военной базы РФ в Хмеймиме.

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства SANA. Военные обнаружили боевые дроны над населенным пунктом Джебла 22 июня. Этот участок находится в 15-км от базы российский Военно-космических сил в Хмеймиме.

Напомним, что беспилотниками в Латакии владеют боевики и вооруженные формирования. В горных районах на севере страны регулярно нарушается перемирие. Официально оно было установлено 6 марта в зоне деэскалации. В том же месяце российские ПВО в регионе сбили два дрона.

Стало известно, какое направлении в США считают оптимальным для удара по России.