Речь идёт о Северном полюсе, ведь именно там самое короткое расстояние между государствами.

Стало известно, какое направлении в США считают оптимальным для удара по России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, пишут "Известия".

Американцы более 70 лет проводят учения, направленные на нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Именно поэтому сейчас российские самолёты часто встречают американскую стратегическую авиацию в Арктике. Именно через неё американцы смогут попасть в стратегические, политические и экономические районы Центральной России, Сибири и Урала.

Учитывая плотность ПВО СССР и стан Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли. - Владислав Шурыгин, военный эксперт

По словам эксперта, штаты вынуждены были перейти на крылатые ракеты после того, как СССР перекрыл арктическое направление системам ПВО.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в ДНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков.

Видео: Youtube/Минобороны России