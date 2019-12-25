Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим.

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие. В сети появились снимки боевой техники, участвовавшей в торжественных мероприятиях на территории авиабазы Хмеймим. В составе колонны проехались ОТРК "Искандер-М", бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь".

Напомним, что впервые сведения о том, что Россия эксплуатирует ОТРК в Сирии появились в 2017 году. Эти комплексы необходимы для нейтрализации позиций террористов. Системы модернизировались, в них убраны недостатки первых версий. "Искандер-М" используется в военном конфликте редко. Чаще всего с его помощью ликвидируются самолеты и штабы боевиков.

Напомним, что "Искандер-М" может уничтожить цель на расстоянии до 500 км.

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