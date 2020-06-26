Личный состав ВС РФ поощрят за участие в торжествах в честь 75-летия Победы в ВОВ.

Сергей Шойгу предложил поощрить участников парада в честь 75-летия Победы. Об этом глава Минобороны заявил во время заседании коллегии оборонного ведомства.

Хотел бы поблагодарить всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне. Прошу генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник напомнил, что в торжественных мероприятиях 24 июня в 19 городах России приняли участие 58,5 тысяч человек, а также около двух тысяч боевой техники, 444 самолета и вертолета. Из них 13 воздушных бортов предоставили иностранные коллеги. Шойгу напомнил, что памятные события проводились в 420 населенных пунктах, включая сирийскую авиабазу Хмеймим. В них было задействовано около 80 тысяч солдат, 711 единиц техники и 52 воздушных борта.

На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники.

Видео: kremlin.ru