На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники

Сергей Шойгу рассказал о демонстрации 690 единиц боевых новинок в "Патриоте".

На международном форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники. Об этом во время заседания коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что 690 единиц боевой техники будет продемонстрировано во время динамического показа.

Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что мероприятие состоится с 23 по 29 августа на территории подмосковного парка "Патриот" в Кубинке. Российские предприятия оборонной промышленности покажут новейшие разработки.

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на "Армии-2020".