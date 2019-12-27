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На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Сегодня, 12:21
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lesjasap

На "Армии-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники

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Сергей Шойгу рассказал о демонстрации 690 единиц боевых новинок в "Патриоте".

На международном форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники. Об этом во время заседания коллегии Минобороны РФ рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что 690 единиц боевой техники будет продемонстрировано во время динамического показа.

Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тысяч различных экспонатов вооружения и военной техники

Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что мероприятие состоится с 23 по 29 августа на территории подмосковного парка "Патриот" в Кубинке. Российские предприятия оборонной промышленности покажут новейшие разработки. 

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на "Армии-2020".

Теги: армия-2020, патриот, форум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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