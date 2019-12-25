Минобороны закажет разработку робота для эвакуации раненых

На госзакупку выделено 250 млн рублей.

Минобороны России закажет разработку робота для эвакуации раненых. Соответствующий заказ опубликован на официальном сайте государственных закупок. Оборонное ведомство объявило о закрытом конкурсе на создание роботизированной системы для доставки пострадавших с территории поражения. Начальная стоимость контракта оценена в 250 млн рублей.

В настоящее время чиновники не привели подробности предполагаемых работ. Однако от исполнителя ожидается выполнение заказа до 10 ноября 2022 года. Финансирование на данный проект выделено из федерального бюджета. Заявки от участников принимаются до 17 июля. Результаты Минобороны РФ объявит 5 августа.

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