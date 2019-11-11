Новейший лазерный резак для водолазов покажут на "Армии-2020"

Оружие способно разрезать в воде металл и композитные материалы.

Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Холодное оружие способно совершать газодинамическую резку металлических конструкций, а также объектов из композитных материалов под водой. Резак можно будет использовать на глубине до 60 метров. Разработка является инновационной.

Специалисты отмечают, что новейший лазерный резак можно будет использоваться для проведения работ на глубине до 600 метров, однако при этом необходимо использовать его вместе с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом.

Напомним, что международный военно-технический форум состоится с 23 по 28 августа на территории подмосковной Кубинки, в парке "Патриот".

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Видео: Youtube/ Минобороны России