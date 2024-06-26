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В акватории Севастополя водолазы МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас

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Кассетный снаряд водолазы ликвидировали на месте.

Сотрудники российского министерства по чрезвычайным ситуациям обследуют акваторию города Севастополя после ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по территории Крыма 23 июня. В ходе работ специалисты из профильного ведомства обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС в Telegram-канале.

Водолазы ведут работы в районе пляжей Учкуевка и Любимовка: более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстоит проверить; обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Дополнительно местные пиротехники обследовали береговую линию полуострова, расположенную в зоне нанесенного удара противника. К мероприятиям привлечены 19 специалистов, задействованы четыре единицы автомобильных средств и плавучее средство. 

В четырехкомнатной квартире на Комендантском проспекте произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: водолазы, всу, гу мчс, крым, севастополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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