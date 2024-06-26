В акватории Севастополя водолазы МЧС нашли неразорвавшийся боеприпас

Кассетный снаряд водолазы ликвидировали на месте.

Сотрудники российского министерства по чрезвычайным ситуациям обследуют акваторию города Севастополя после ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по территории Крыма 23 июня. В ходе работ специалисты из профильного ведомства обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС в Telegram-канале.

Водолазы ведут работы в районе пляжей Учкуевка и Любимовка: более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстоит проверить; обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Дополнительно местные пиротехники обследовали береговую линию полуострова, расположенную в зоне нанесенного удара противника. К мероприятиям привлечены 19 специалистов, задействованы четыре единицы автомобильных средств и плавучее средство.

В четырехкомнатной квартире на Комендантском проспекте произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России