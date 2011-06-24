В четырехкомнатной квартире на Комендантском проспекте произошел пожар

Сведений о пострадавших нет.

В Приморском районе вечером 25 июня произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 40к1 по Комендантскому проспекту поступила на пульт спасателей в 19:14. В комнате площадью 20 "квадратов" четырехкомнатной квартиры полыхала обстановка на 10 "квадратах". К 20:03 огонь ликвидировали.

Сведений о пострадавших нет. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте горела комната.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург