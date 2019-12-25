На Богатырском проспекте горела комната

В Приморском районе сегодня, 25 июня, случился пожар. На Богатырском проспекте в доме № 51, корпус 2, горела комната в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:28. В "трешке" пламя охватило 10 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В 11:59 пожар удалось потушить.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру.
Фото: Piter.tv
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