На Богатырском проспекте горела комната

В "трешке" пламя охватило 10 квадратных метров.

В Приморском районе сегодня, 25 июня, случился пожар. На Богатырском проспекте в доме № 51, корпус 2, горела комната в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:28. В "трешке" пламя охватило 10 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В 11:59 пожар удалось потушить.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру.

Фото: Piter.tv