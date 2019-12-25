  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру
Сегодня, 14:15
181
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру

0 0

Во время пожара погиб мужчина. Из задымленных квартир подъезда спасены 10 человек.

В Невском районе сегодня, 25 июня, произошел пожар. На улице Подвойского в доме № 28 полностью выгорела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:15. Пламя охватило 55 квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники. Из задымленных квартир парадной спали 10 человек. К сожалению, погиб один мужчина. Причина его смерти устанавливается. 

В 11:16 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из горящего дома на набережной Фонтанки эвакуировали шестерых.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии