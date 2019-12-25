На улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру

В Невском районе сегодня, 25 июня, произошел пожар. На улице Подвойского в доме № 28 полностью выгорела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:15. Пламя охватило 55 квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники. Из задымленных квартир парадной спали 10 человек. К сожалению, погиб один мужчина. Причина его смерти устанавливается.
В 11:16 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что из горящего дома на набережной Фонтанки эвакуировали шестерых.
Фото: Piter.tv
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