На улице Подвойского пожар полностью уничтожил квартиру

Во время пожара погиб мужчина. Из задымленных квартир подъезда спасены 10 человек.

В Невском районе сегодня, 25 июня, произошел пожар. На улице Подвойского в доме № 28 полностью выгорела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:15. Пламя охватило 55 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники. Из задымленных квартир парадной спали 10 человек. К сожалению, погиб один мужчина. Причина его смерти устанавливается.

В 11:16 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из горящего дома на набережной Фонтанки эвакуировали шестерых.

Фото: Piter.tv